Polizei Hagen

POL-HA: Räder an elf Autos gestohlen - Hoher Sachschaden

Hagen (ots)

Am Montag, 08.04.2019, machte ein Mitarbeiter eines Autohauses zu Beginn seiner Arbeit eine unschöne Entdeckung. Auf einem Parkplatz neben der Firma in der Hochofenstraße waren an zehn Mitsubishi und einem SsangYong alle Räder entwendet. Vermutlich schlugen die Täter zwischen Samstagnachmittag, 06.04.2019, und Montag, 07:30 Uhr, zu. Sie hoben die Fahrzeuge an und montierten so die Felgen ab. Die Radmuttern ließen sie vor Ort liegen. Die eingesetzten Beamten fanden einige Autos auf Holzböcken abgestellt und andere auf dem Asphalt stehend vor. Der Schaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich der Hochofenstraße gemacht? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell