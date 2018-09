POL-PDPS: Pressebericht Nr. 5 der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 07.09.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Taschendiebstähle in der Fußgängerzone

Zwischen 11.00 Uhr und 12.15 Uhr wurden zwei Frauen in Geschäften in der Fußgängerzone Opfer von (Taschen-)Diebstählen. Beim ersten Fall gegen 11.00 Uhr wurde einer Seniorin aus der am Arm mitgeführten Handtasche, an der der Reißverschluss offen stand, die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und ca. 80 EUR Bargeld gestohlen. Im zweiten Fall kurz nach 12.00 Uhr kam es ebenfalls zum Diebstahl einer Geldbörse. Opfer war eine 40-jährige Frau, die ihre Handtasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen hatte. Neben persönlichen Dokumenten wurde der Geschädigten ein kleiner Bargeldbetrag gestohlen. Die beiden Taten könnten im Zusammenhang stehen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

