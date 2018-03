POL-PPMZ: Diebstahl von Frontscheinwerfer

Mainz-Altstadt (ots) - Mittwoch, 28.02.2018, 17:00 bis 01.03.2018, 08:30 Uhr

Unbekannte machten sich an einem in der Weichselstraße vor dem Anwesen abgestellten hochwertigen Fahrzeug zu schaffen. Sie hebelten dabei fachmännisch beide Scheinwerfer aus der vorderen Verkleidung und entwendeten diese. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1: 06131 - 65 4110

