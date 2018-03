POL-PPMZ: Verkehrsunfall Ingelheim

Ingelheim am Rhein (ots) - Am 28.02.2018, gegen 17:37 h, befuhr ein 28-j. Pkw-Fahrer aus Ingelheim die Rheinstraße in Ingelheim aus Rtg. Rheinfähre kommend und wollte nach rechts auf die L 419 in Rtg. Gau-Algesheim/BAB abbiegen. Dabei spielte er wohl zu stark mit seinen Pferdestärken, sodass er ins Schleudern kam und an einer Straßenlaterne landete. Die Laterne und der Pkw wurden verbeult, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

