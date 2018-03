POL-PPMZ: Sonderkontrollen durch zivile Streifen

Mainz-Stadtgebiet (ots) - Mittwoch, 28.02.2018, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr

Durch eine zivile Streife der Mainzer Polizei wurden im Mainzer Stadtgebiet Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durchgeführt. Insgesamt konnten 19 Personen kontrolliert werden. Von diesen 19 Personen sind zwölf bereits in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Auch an diesem Nachmittag konnten zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt werden. Ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Drogen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein weiterer Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss nun ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen. Drogen konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

