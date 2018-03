POL-PPMZ: Diebstahl aus unverschlossener Wohnung

Mainz-Bretzenheim (ots) - Mittwoch, 28.02.1018, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr

Ein 60-jähriger Besitzer eines Restaurants in Mainz-Bretzenheim, Albert-Schweitzer-Straße, wohnt über seinem Restaurant. Am Tattag schloss er die Wohnungstür nicht ab, da er sich selber in seinem Restaurant aufhielt. Das Restaurant hatte geöffnet und war gut besucht. Der Mann wurde böse überrascht, als er feststellte, dass seine Wohnung durch Unbekannte komplett durchwühlt worden war. Entwendet wurde eine größere Summe Bargeld und Schmuckstücke. Ein hochwertiger Computer sowie weitere Elektrogeräte wurden aus der Wohnung nicht gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Mainz: 06131 - 65 3633

