POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots) - Eine 22-jährige PKW-Fahrerin stellte am Dienstag, den 27.02.2018 ihren Pkw zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis am Sant-Ambrogio-Ring in Oppenheim ab. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer an ihrer Stoßstange und am Radkasten vorne links fest. Der Schaden beläuft sich auf 750 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

