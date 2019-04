Polizei Hagen

POL-HA: Whisky gestohlen - Körperliche Auseinandersetzung mit Detektiven

Hagen (ots)

Am Samstag, 06.04.2019, beobachteten zwei Ladendetektive (32, 30) über die Überwachungskamera zwei Männer (20, 22). Diese gingen gegen 21:15 Uhr zunächst in das Geschäft in der Vollbrinkstraße und kauften ein Whiskyset mit einer großen und zwei kleinen Falschen des alkoholischen Getränks. Kurze Zeit später betraten die Männer erneut den Verkaufsraum. Dieses Mal trennten sie die große Flasche aus einem Set heraus. Der 22-Jährige steckte sich die Flasche in die Vorderseite seiner Hose. Beide verließen das Geschäft, ohne zu zahlen. Am Kassenbereich kam es dann zu einem Gerangel, als die Detektive versuchten, die Diebe aufzuhalten. Nach ersten Ermittlungen ging den Dieben nach dem Kauf des Sets die große Whiskyflasche versehentlich zu Bruch. Deswegen beschlossen die Männer, die gleiche Flasche durch einen Diebstahl zu ersetzen. Beide müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

