POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Vorsicht! Warnung vor unseriösen Teppichreinigern/Kripo ermittelt

Polizeidirektion FLensburg (ots) - Eine 85-jährige Rentnerin aus dem Bereich Husby meldete sich am 14.11.18 bei der Polizeistation Husby. Sie erklärte, dass sie tags zuvor einen Flyer in der Tageszeitung gesehen hatte, in der eine Firma namens "Teppichklinik" Teppichreinigungen, bzw. -reparaturen anbot. Da ein Läufer der älteren Dame durch ein Malheur verunreinigt war, rief sie kurzerhand unter der angegebenen Flensburger Rufnummer an. Nur 30 Minuten später erschienen zwei Männer bei der 85-Jährigen zu Hause. Zunächst verlangten die angeblichen Teppichreiniger 1200,- Euro für die Reinigung von schließlich drei kleineren Teppichen. Dies erschien der alten Dame zu teuer. Durch das forsche, fast schon bedrängende Auftreten der beiden Männer, fühlte sie schließlich genötigt, einen "Reinigungs-Vertrag" zu einem Preis von 900 Euro zu unterzeichnen. Die Männer nahmen die Teppiche mit und erklärten dass die Reinigung ca. eine Woche dauern würde. Die alte Dame erzählte schließlich einer Bekannten von dem Vorfall und wendete sich danach an die Polizei. Es wurde vereinbart ein erneutes Erscheinen der angeblichen Teppichreiniger abzuwarten. Nachbarn und Familienangehörige wurden eingeweiht und tatsächlich gelang es den Beamten die ominösen Männer abzufangen und zu überprüfen. Ihnen wurde der Tatvorwurf des Betruges unterbreitet. Die Männer taten so, als hätten sie von den Begriffen "Wucher" und "Betrug" noch nie gehört, obwohl sich herausstellte, dass beide bundesweit wegen dieser Betrugsmasche in Erscheinung getreten sind. Die Kripo Flensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bisher u.a. herausgefunden, dass es sich bei der Adresse der "Teppichklinik" in Flensburg um eine Scheinadresse handelt und dass die angegebene Telefonnummer auf keine Person verzeichnet ist. Die beiden Männer sind außerhalb von Schleswig-Holstein gemeldet. Die Teppiche, die der alten Dame gegen Barzahlung zurückgebracht werden sollten, waren offensichtlich gar nicht gereinigt worden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Betruges und Wucher eingeleitet.

Die Polizei warnt erneut vor derartigen Geschäften zur Vorsicht. Bitte holen Sie sich zunächst telefonisch, ohne Angabe Ihrer Adresse, mehrere Angebote ein. Ziehen Sie möglichst vor der Annahme eines Angebotes, bzw. bei Verhandlungsgesprächen Familienangehörige oder andere Personen Ihres Vertrauens hinzu. Dazu auch die Warnung, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen, da hier die unterschiedlichsten Ablenkungsmanöver benutzt werden, um Wertsachen zu entwenden. Gibt es weitere Geschädigte dieser perfiden Betrugsmasche? Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre nächste Polizeidienststelle, um Anzeige zu erstatten. Gerne dürfen Sie auch über die 110 Kontakt zu uns aufnehmen.

