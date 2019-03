Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung von heute, 13.03.2019/11.47 Uhr

Reutlingen (ots)

Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Der Pkw-Aufbruch war im Barbarossaweg, nicht in der Barbarossastraße. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Reutlingen (RT): Weiteren BMW aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Nachdem die Polizei am Dienstagmorgen Kenntnis von drei aufgebrochenen BMW im Stadtteil Betzingen erlangte (siehe Pressemitteilung vom 12.03.2019/11.54 Uhr), ist im Laufe des Dienstagvormittags ein weiterer Pkw-Aufbruch zur Anzeige gebracht worden. Auch an einem im Barbarossaweg abgestellten 3er BMW zerstörte der Täter eine Scheibe und baute anschließend das Navigationsgerät aus. Der Wagen war zwischen Sonntag, zwölf Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, auf einem Stellplatz geparkt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Pkw ebenfalls in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen wurde. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nochmals um Zeugenhinweise. (mr)

