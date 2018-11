Reutlingen (ots) - Kusterdingen (TÜ): Lkw nach Verkehrsunfall gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht nach einem beschädigten Lastwagen, dessen Fahrer eine Kollision mit einem Pkw möglicherweise nicht bemerkt haben dürfte. Ein 25-Jähriger war am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, mit seinem 5er BMW die Aufschleifung zur B 28 von der K 6903 herkommend befahren. Der junge Mann beschleunigte sein hochmotorisiertes Fahrzeug in einer starken Rechtskurve vermutlich zu stark, so dass das Heck des Pkw ausbrach. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und driftete über den Grünstreifen auf die Bundesstraße. Dort kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Tübingen fahrenden Lkw. Durch die Kollision wurde der BMW nach rechts abgewiesen und kam auf dem Einfädelstreifen zum Stehen. Ob es sich bei dem gesuchten Lkw um ein Gespann, einen Sattelzug oder ein Einzelfahrzeug handelt ist bislang unklar. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Auto wurde auf der gesamten linken Seite erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahnen. Zeugen des Unfalls beziehungsweise der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

