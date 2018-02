POL-REK: 180226-3: Ladendiebstahl vereitelt - eine Person festgenommen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitagabend (23. Februar) drei Personen daran gehindert, einen vollen Einkaufswagen aus einem Supermarkt auf der Hauptstraße zu stehlen. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Gegen 20:00 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen, wie eine Frau und ein Mann Waschmittel, Lebensmittel und Spirituosen in einen Einkaufswagen luden. Währenddessen wartete eine dritte Person vor dem Eingangsbereich des Supermarktes. Als die beiden Einkäufer den Laden mit dem gefüllten Einkaufswagen verlassen wollten, trat die dritte Person vor die Tür, um seinen Mitstreitern eine schnellere Flucht zu ermöglichen. Eine der beiden Zeuginnen verfolgte die Flüchtigen. Auf dem Parkplatz des Supermarktes stellte sie sich vor den Einkaufswagen und vereitelte so den Diebstahl. Einer der Tatverdächtigen stieß den Wagen gegen die Frau und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Die Zeugin verletzte sich dabei leicht. Auch die beiden anderen Diebe entfernten sich vom Tatort in Richtung Hauptstraße. Während der Fahndung der Polizei erkannte die Zeugin einen der Tatverdächtigen in der Nähe. Polizisten nahmen den 20-jährigen Mann fest.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats in Kerpen 22 suchen Zeugen, die Angaben zu den beiden weiteren Personen machen können. Der flüchtige zweite Tatverdächtige hatte eine Glatze und ein Tattoo am Hals. Er trug eine Jogginghose. Die Frau hatte einen Zopf und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (nh)

