POL-REK: 180226-1: Betrunkener Mann "regelt Verkehr" - Kerpen/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Mehreren Verkehrsteilnehmern ist am Samstag (24. Februar) ein alkoholisierter Mann auf der Hauptstraße in Horrem aufgefallen. Der 46-jährige Bergheimer ging gegen 14:00 Uhr zu Fuß in Richtung Quadrath-Ichendorf. Er schwankte, lief immer wieder auf die Fahrbahn und versuchte, den Verkehr zu regeln. Aufmerksame Zeugen reagierten und informierten über den Notruf 110 die Polizei. Hinter einem Kreisverkehr in Höhe einer Tankstelle auf der Fischbachstraße in Bergheim trafen Polizisten den Mann an. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann wehrte sich, sodass die Polizisten ihm Handschellen anlegten. Nach seiner Ausnüchterung konnte der Bergheimer die Wache wieder verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (nh)

