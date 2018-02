Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Samstag (24. Februar) um 12:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Brühler mit seinem VW die Römerstraße aus Richtung Badorf kommend in Fahrtrichtung Hürth. Er beabsichtigte, nach links in den Römerhof abzubiegen und mußte verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihm fahrende 57-jährige Dacia-Fahrerin hielt hinter ihm an. Die dahinter fahrende 51-jährige Brühlerin fuhr ihr mit ihrem Citroen auf und schob den Dacia gegen den VW. Die Fahrerin des Dacia und der 4-jährige Beifahrer des VW wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Citroen und der Dacia wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. (dh)

