POL-REK: 180226-2: Reisender ausgeraubt- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Unbekannter raubte einem Mann am Samstagabend (24. Februar) am Bahnhof Horrem sämtliche Reiseunterlagen und Bargeld.

Der 69-Jährige aus Bergheim kam gegen 21:30 Uhr mit dem Bus am Horremer Bahnhof an. Am Bahnsteig wartete er mit seinem Gepäck auf einen Zug, der ihn zum Flughafen bringen sollte. Plötzlich trat ein Mann seitlich an den Bergheimer heran und entriss ihm seine Umhängetasche. Der 69-Jährige stürzte zu Boden und blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der Räuber floh zu Fuß mit seiner Beute in Richtung Hauptstraße. In der Umhängetasche befanden sich sämtliche Reiseunterlagen, Dokumente und Bargeld sowie das Handy des Geschädigten.

Der Räuber war etwa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte mittelblondes Haar und trug zur Tatzeit eine graue Jacke.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (wp)

