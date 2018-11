POL-RT: Verkehrsunfälle mit Zeugenaufruf; Brand; Einbrüche (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Parker beschädigt und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum Mittwoch in der Sonnenstraße ereignet hat. In der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, wurde ein gegenüber dem Kirchenparkplatz abgestellter VW Polo von einem unbekannten Autofahrer touchiert und erheblich beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer davon. (mr)

Reutlingen (RT): Abfall in Brand

Der vermutlich noch glimmende Inhalt eines Aschenbechers dürfte am Donnerstagabend in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Gebäudes in der Bismarckstraße einen Brand verursacht haben. Ein Bewohner hatte offenbar den Aschenbecher in einer Abfalltüte entleert. Gegen 19.30 Uhr entzündete sich diese und es kam zu einem offenen Feuer. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften konnte der Wohnungsbesitzer den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Auslösende Rauchmelder hatten die anderen Hausbewohner gewarnt, die sich ins Freie begaben. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (jw)

Pfullingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beteiligten Fahrer widersprüchliche Angaben über die Ampelschaltung machen. Ein 21 Jahre alter Lenker eines BMW X1 wollte am Donnerstag, um 17 Uhr, von der Römerstraße nach links in die Griesstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Audi A4 eines 43-Jährigen. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Friedrichstraße in Richtung Reutlingen unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sie waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt knapp 30.000 Euro. Der Audi-Lenker klagte im Anschluss über leichte Schmerzen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. (ms)

Esslingen (ES): Tresor in einer Tüte mitgenommen (Zeugenaufruf)

Einbrecher sind am Donnerstag, etwa zwischen zwöf Uhr und 20 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Wohngebäude in der Dresdner Straße in Oberesslingen eingestiegen. Bei ihrer Diebestour entwendeten sie neben leichter Beute auch noch einen Tresor. Eine im Haus vorgefundene blaue Plastiktüte nutzten die Diebe zum besseren Abtransport des gewichtigen Wertschrankes. Die Täter verließen das Gebäude über die Terrassentür. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Esslingen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/3990-0 entgegengenommen. (sc)

Esslingen (ES): Schmuck gestohlen

In ein Einfamilienhaus in Sulzgries ist am Donnerstag, zwischen 9.30 Uhr und 21.30 Uhr, in der Kelterstraße eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter drang über ein gewaltsam geöffnetes Fenster des Wintergartens in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchte er die Zimmer und das Mobiliar, wo ihm verschiedene Schmuckstücke in die Hände fielen. Mit seiner Beute verließ der Einbrecher das Haus wieder. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Kusterdingen (TÜ): Lkw nach Verkehrsunfall gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht nach einem beschädigten Lastwagen, dessen Fahrer eine Kollision mit einem Pkw möglicherweise nicht bemerkt haben dürfte. Ein 25-Jähriger war am Freitagvormittag, kurz nach zehn Uhr, mit seinem 5er BMW die Aufschleifung zur B 28 von der K 6903 herkommend befahren. Der junge Mann beschleunigte sein hochmotorisiertes Fahrzeug in einer starken Rechtskurve vermutlich zu stark, so dass das Heck des Pkw ausbrach. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und driftete über den Grünstreifen auf die Bundesstraße. Dort kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Tübingen fahrenden Lkw. Durch die Kollision wurde der BMW nach rechts abgewiesen und kam auf dem Einfädelstreifen zum Stehen. Ob es sich bei dem gesuchten Lkw um ein Gespann, einen Sattelzug oder ein Einzelfahrzeug handelt ist bislang unklar. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Auto wurde auf der gesamten linken Seite erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahnen. Zeugen des Unfalls beziehungsweise der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

