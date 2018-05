POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Beim Abbiegen Anhänger gestreift

Am Mittwoch um 17:30 Uhr befuhr eine 76-jährige Lenkerin eines Porsches die Rutenstraße in Richtung Hofwiesenstraße. An der Einmündung zur Hofwiesenstraße kam der Porsche-Fahrerin ein 50-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz mit Anhänger entgegen. Auf der engen Straße streifte die Porsche-Fahrerin beim Abbiegen in die Hofwiesenstraße an dem Anhänger des Mercedes entlang. Hierbei entstand an dem Porsche ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Rot am See: LKW steift PKW

Am Mittwoch um 18:40 Uhr wollte ein 37-jähriger Lenker eines Opel Zafira von der Hauptstraße in die Gerabronner Straße abbiegen. Hierzu ordnete sich der Opel-Fahrer auf der Linksabbiegespur ein. Ein entgegenkommender Lastzug streifte in der dortigen Kurve mit seinem nach innen laufenden Anhänger an dem stehenden Opel entlang. An dem Opel entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz am Volksfestplatz touchierte am Mittwoch um 09:00 Uhr eine 80-jährige Lenkerin eines VW Tiguan einen dahinter geparkten PKW Lexus. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Zwischen Sonntagmorgen, 11:20 Uhr und Montagmorgen, 02:00 Uhr, wurde ein PKW VW, welcher am Volksfestplatz geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1300 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Radfahrer streift Fußgängerin

Am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr lief ein 14-jähriges Mädchen auf dem Gehsteig der Karlstraße. Auf Höhe eines dortigen Dönerladens kam der 14-Jährigen ein Fahrradfahrer entgegen, welcher sie am linken Oberarm streifte, so dass sie zu Fall kam. Hierbei wurde ihr Smartphone beschädigt. Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfälle beim Einparken

Beim Einparken in eine Parklücke im Steinbeisweg streifte am Mittwoch um 09:30 Uhr ein 65-jähriger Fahrer eines Audis einen daneben stehenden PKW Mitsubishi. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ein weiterer Unfall beim Einparken ereignete sich am Mittwoch um 11:00 Uhr in der Straße Im Weiler. Hier streifte eine 28-jährige Peugeot-Fahrerin einen PKW Daimler-Benz. Der Schaden wird hier auf 4000 Euro geschätzt.

Gaildorf: Unfall beim Einfahren auf die Straße

Am Mittwoch um 16:45 Uhr wollte eine 69-jährige Lenkerin eines PKW Opel Agila rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen auf der Bahnhofstraße fahrenden Opel Corsa eines 59-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der 59-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Vorbeifahren

Am Mittwoch um 16:50 Uhr wollte ein 28-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Sattelzuges von der K2573 auf die B19 abbiegen. Aufgrund des großen Wendekreises ordnete sich der Sattelzug zunächst auf den linken Fahrbahnbereich ein und bog anschließend ohne zu blinken nach rechts ab. Ein nachfolgender 29-jähriger Lenker eines VW Passat erkannte die Situation nicht richtig und wollte rechts an dem Sattelzug vorbei fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Sachbeschädigung an Aushängetafel

In der Nähe des Parkplatzes des Altenbergsturms wurde zwischen Montag und Mittwoch eine Aushängetafel mit einem Stein beschädigt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Kirchberg/Jagst: Auffahrunfall auf der Autobahn

Im stockenden Verkehr fuhr am Mittwoch um kurz vor 07:00 Uhr ein 50-jähriger Lenker einer Scania Sattelzugmaschine auf den vorausfahrenden DAF Sattelzug eines 39-Jährigen auf. Der Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand, ereignete sich auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen.

Wolpertshausen: Beim Rückwärtsfahren PKW beschädigt

Am Mittwoch um 11:40 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit einem Linienbus die Haller Straße in Richtung Schwäbisch Hall. Nachdem er die Abfahrt in die Wiesenstraße verpasste, hielt der Busfahrer an und setzte mit seinem Bus zurück. Hierbei übersah er einen PKW BMW eines 53-Jährigen, welcher hinter dem Bus fuhr und rechtzeitig anhalten konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

