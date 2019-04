Polizei Hagen

POL-HA: Baucontainer aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Als ein 62-Jähriger Bauerarbeiter am Mittwoch, 10.04.2019, die Baustellte an der Beethovenstraße betrat, erwartete ihn eine böse Überraschung. Unbekannte öffneten in der Nacht offenbar den Container, in welchem hochwertige Werkzeuge gelagert wurden. Vermutlich schlugen die Täter zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr zu. Nach bisherigen Ermittlungen räumten sie zunächst schwere Steine, die direkt vor der Containertür lagen, aus dem Weg. Anschließend öffneten sie mit einem Bolzenschneider das Hangschloss, welches sie zurück ließen. Aus dem Container stahlen sie mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge. Darunter befanden sich eine Kettensäge, ein Bohrer, ein Nivelliergerät und ein Winkelschleifer. Zeugen können verdächtige Feststellungen unter 02331 986 2066 bei der Kriminalpolizei melden.

