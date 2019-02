Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstraße 8 (ots)

Am Fr., 22.02.2019, gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 77-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Ford C-Max die K 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Nach dem Passieren der Ortseingangstafel schaute sie kurz zum Tacho um zu überprüfen, ob die gefahrene Geschwindigkeit in Ordnung sei. Als sie wieder nach vorne sah erkannte sie dort den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten dunklen Pkw Opel Meriva eines 47-jährigen Fahrzeughalters. Trotz einer sofortigen Vollbremsung fuhr sie auf den Pkw Opel auf und schob diesen mehrere Meter nach vorne. Hierbei erlitt die 77-Jährige leichte Verletzungen und wurde vorsorglich durch das DRK zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. 2 weitere Mitinsassen, 16 und 17 Jahre alt, wurden ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20000,-EUR.

