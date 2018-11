POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Niederzier

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren/Niederzier (ots) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser nahm die Kriminalpolizei zwischen Freitag und Sonntag auf.

So gelangten am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Karl-Arnold-Straße in Düren, nachdem die Terrassentür aufgehebelt worden war. Diverse Behältnisse wurden durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut stehen noch aus.

Ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße im Niederzierer Ortsteil Ellen geriet zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 17:30 Uhr, ebenfalls in den Fokus von Einbrechern. Der oder die Täter näherten sich der Rückseite des Hauses wahrscheinlich über eine dortige Pferdekoppel und hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf. Mit Schmuck entfernten sie sich unerkannt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

