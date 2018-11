POL-DN: Zeugen gesucht nach Vandalismus an der Grundschule Schlich

Langerwehe (ots) - Am frühen Samstagabend beschädigten mehrere junge Leute eine Toilette in der Grundschule Langerwehe-Schlich.

Ein Anwohner und eine Lehrerin, die in der Schule ein Projekt vorbereitete, bemerkten eine Gruppe von sechs Jugendlichen, die sich vor der Schule aufhielten. Gegen 19:30 Uhr bemerkte der Anwohner, dass die jungen Leute gemeinsam einen unverschlossenen Toilettenraum aufsuchten. Anschließend hörte er laute Geräusche aus der Toilette. Kurz danach verließen die sechs Personen fluchtartig den Toilettenraum und entfernten sich in unbekannte Richtung. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass in dem Toilettenraum ein Spiegel und vier Toilettenpapierhalter mutwillig zerstört worden waren. Außerdem hatten die jungen Vandalen Toilettenpapier abgerollt und auf dem ganzen Boden verteilt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02421-9496425 bei der Polizei zu melden.

