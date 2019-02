Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorradfahrer übersehen

Koblenz (ots)

Bei einem Unfall am 20.02.2019, 14.10 Uhr, wurde ein Motorradfahrer in Koblenz leicht verletzt. Dieser befuhr den Kammertsweg, aus Richtung Fritz-Ludwig-Straße kommend, in Richtung August-Borsig-Straße. Der Fahrer eines Sattelzuges fuhr aus der Einfahrt des Klärwerks nach links in den Kammertsweg ein. Um die drohende Kollision zu verhindern, bremste der Kradfahrer stark ab, kam hierbei zu Fall und zog sich Verletzungen an beiden Händen und am rechten Bein zu.

