POL-HA: Pkw auf der Eckeseyer Straße in Brand geraten

Mittwochabend, um 23:05 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz zu einem Fahrzeugbrand in der Eckeseyer Straße. Auf einem Garagenhof stand ein blauer BMW in Flammen. Die Feuerwehr löschte umgehend das Feuer. Der Besitzer des Wagens teilte der Polizei mit, dass er den Wagen gegen 20:00 Uhr auf dem Hof abgestellt hat. Der Grund für den Brand ist bisher unklar, konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

