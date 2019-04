Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stoppt Drogenfahrt in Hagen

Hagen (ots)

Am späten Samstagabend befuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw die Wehringhauser Straße in Hagen. Eine Polizeistreife hielt den Pkw an, um den Fahrer zu kontrollieren. Die Überprüfung ergab, dass der Fahrer offenbar Drogen konsumiert hatte, ein entsprechender Test war positiv verlaufen. Der Mann musste daraufhin mit zur Blutprobe, zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

