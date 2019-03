Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Weinbergen

Niederhausen an der Nahe (ots)

Zwischen dem 26.02.19 und dem 26.03.19 wurden von einem bis dato unbekannten Täter/in die Weinreben in einem Weinberg in der Gemarkung Niederhausen beschädigt. Der/die Täter/in hatte an verschiedenen Stellen in den Weinbergen rund um die Ortslage Niederhausen Verankerungsdrähte und Fruchtruten durchgeschnitten. Aktuell ist dem geschädigten Winzer aus Niederhausen hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR entstanden. Es soll sich hierbei jedoch nicht um einen Einzelfall handeln. In der Vergangenheit soll es schon mehrfach ähnliche Vorfälle dieser Art gegeben haben, bei denen Winzern aus Niederhausen ein Sachschaden entstanden ist.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen an den Weinbergen gemacht haben oder sonstige Hinweise bezüglich Personen geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Tel-Nr. 0671/88110 mit der Polizei Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

