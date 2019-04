Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht in der Marienburger Straße

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend bemerkte eine 22-Jährige einen Schaden an der Stoßstange ihres Seat Ibiza, welcher vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto verursacht wurde. Sie parkte das Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Marienburger Straße. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 300 Euro. Zeugen die Angaben zur Fahrerflucht machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0631/ 369 2250.

