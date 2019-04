Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit in Mall eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Eine 19-Jährige hielt sich am Dienstagabend zusammen mit zwei Freundinnen in der Mall auf. Laut Aussagen tauchte plötzlich eine circa 20-köpfige Personengruppe auf. Aus ungeklärten Gründen kam es zum Streit zwischen den beiden Parteien. Ein bislang unbekannter junger Mann bedrohte hierbei die 19-Jährige und ging sie körperlich an. Er tippte der Frau so fest gegen den Brustkorb, sodass diese einen Kratzer erlitt. Weiterhin packte er mit seiner Hand ins Gesicht der Geschädigten. Nach der Aktion entschuldigte sich der junge Mann im Rahmen einer WhatsApp-Nachricht. Dadurch konnte die Handynummer des Beschuldigten festgestellt werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

