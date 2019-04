Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laterne am Rittersberg beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung am Rittersberg. Unbekannte Täter haben hier in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Schaden von geschätzten 2.500 Euro angerichtet.

Am Dienstagmorgen wurde der Polizeiinspektion 1 gemeldet, dass in Höhe des Gymnasiums eine Straßenlaterne erheblich beschädigt wurde. Vor Ort stellte die Streife fest, dass von den acht Leuchtkugeln der Laterne fünf abgerissen wurden und in Scherben am Boden lagen. Zudem hatten die Täter die Abdeckung des Kabelschachts abgerissen sowie die Halterung des Mülleimers beschädigt. Insgesamt dürfte ein Schaden in vierstelliger Höhe zusammenkommen.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.50 Uhr, etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 zu melden. | cri

