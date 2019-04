Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Festnahmen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet zwei Personen im Alter von 44 und 33 Jahren festgenommen. Gegen beide bestanden Haftbefehle.

Die 44-jährige Frau war Fahndern in der Reichswaldstraße aufgefallen. Sie wurde wegen schweren Diebstahls gesucht. Weil sie eine Freiheitsstraße von einem halben Jahr zu verbüßen hat, wurde die 44-Jährige festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Den Fahndern ging am Vormittag auch ein 33-Jähriger ins Netz. Er war wegen des Widerstandes gegen Vollzugsbeamte zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann hat sechs Monate Freiheitsstrafe zu verbüßen. In der Slevogtstraße klickten die Handschellen. Der 33-Jährige wurde von den Beamten in ein Gefängnis gebracht. |erf

