Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Eine 63-jährige Autofahrerin parkte ihren Wagen am Montagabend in der Spinozastraße am Straßenrand; am Dienstag stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest. Offensichtlich hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren oder Rangieren den Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei vermutete, dass ein größeres Fahrzeug oder seitlich herausragende Ladung den Schaden verursacht haben könnten.

Zeugen, die zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

