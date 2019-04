Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde vermutlich technischer Ursache

Kaiserslautern (ots)

Der Brand im Gebäude des Institutes für pfälzische Geschichte und Volkskunde im Benzinoring am Samstagabend (wir berichteten: https://s.rlp.de/LiXfa) ist vermutlich auf eine technische Ursache zurückzuführen. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt ein Brandsachverständiger, der am Montag den Brandort untersucht hat. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich aktuell nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an. |erf

