POL-PPWP: E-Bike gestohlen - Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Eulenbis (Verbandsgemeinde Weilerbach) (ots)

Die Polizei sucht den Tatverdächtigen eines Diebstahls. Ein großer, schlanker Mann wird verdächtigt, am Sonntagabend in der Lindenstraße ein E-Bike gestohlen zu haben. Der Unbekannte war mit einem dunkelfarbenen Trainingsanzug bekleidet. Der Sportanzug hat eine Kapuze und wie eine Zeugin beschrieb "irgendetwas Rotes" am Hosenbein. Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr machte sich der Mann an dem silbergrauen Elektrofahrrad der Marke Haibike zu schaffen. Es lehnte in der Lindenstraße an einer Sandsteinmauer. Das Rad hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

