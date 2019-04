POL-PPWP: Eröffnung der Tuning-Saison

Polizeipräsidium Westpfalz

Pünktlich zum Start der Tuning-Saison am 1. April führten Experten des Polizeipräsidiums Westpfalz am Montag im Bereich Kaiserslautern Kontrollen hinsichtlich illegaler Veränderungen an Fahrzeugen durch.

Die Beamten mussten insgesamt 16 Anzeigen fertigen, weil wegen illegaler Umbauten die Betriebserlaubnis der beanstandeten Fahrzeuge erloschen war. Entsprechend kommen auf die betroffenen Autofahrer und Fahrzeughalter nicht nur Bußgelder und Punkte zu, sie erhalten demnächst auch Post von der Zulassungsstelle, die die "Rückrüstung" der Fahrzeuge überwacht.

Die Weiterfahrt musste allen beanstandeten Pkw-Fahrern zumindest so lange untersagt werden, bis die Mängel, die zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen könnten, behoben waren.

Ein Auto musste unter anderem wegen seiner extremen "Tieflage" sichergestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Der Wagen wird von einem technischen Prüfer inspiziert, um herauszufinden, welche Veränderungen vorgenommen wurden. Selbst für das beauftragte Abschleppunternehmen war das Fahrzeug wegen seiner extremen Tieflage eine echte Herausforderung.

Positiv hervorzuheben ist, dass ausnahmslos alle betroffenen Fahrer absolut freundlich und zumeist sogar einsichtig waren. Im Vorfeld über soziale Netzwerke verbreitete Kommentare sprachen von einer "Hetzjagd" der Polizei, doch diese Beiträge konnten die Lust am Saisonstart und das Verständnis für die Kontrollen nicht trüben. Echten Liebhabern schöner Autos ist daran gelegen, alle technischen Veränderungen ordnungsgemäß vorgenommen zu haben. "Schwarze Schafe" werden in der Tuning-Szene nicht geduldet. Die Tipps der polizeilichen Experten waren willkommen, und am Rande der Kontrollen konnte man auch mit den Beamten fachsimpeln.

Bei den Gruppen, die sich auf Parkplätzen rund um Kaiserslautern trafen, um gemeinsam den Saisonstart zu feiern, kam es zu keinerlei Beanstandungen bezüglich etwaigen auffälligen Fahrverhaltens. Für die allermeisten also insgesamt ein gelungener Saisonstart.

Als kleine "Preview" kann jetzt schon gesagt werden, dass am 7. Juni eine Veranstaltung für Tuner und solche, die es noch werden wollen, in Kaiserslautern stattfinden wird. Bei dieser Veranstaltung wird nicht nur erklärt, wie man erkennen kann, ob ein Umbau legal oder illegal ist, sondern auch wie schnell man in die Strafbarkeit "rutschen" kann. Es können dabei auch kritische Fragen gestellt werden. Das bietet die Möglichkeit die Sichtweisen von Szene-Angehörigen und Polizei auszutauschen. Informationen zur Veranstaltungen werden rechtzeitig vorher veröffentlicht.

Das Experten-Team der Polizei wünscht allen auch in diesem Jahr eine "knitterfreie" Saison. |erf

