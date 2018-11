POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall sorgt für einen zweiten Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots) - Am Montagnachmittag fuhr ein 55-jähriger Hagener mit einem Opel Insignia auf der Eichholzstraße in Richtung Silschede. In Höhe der Zufahrt Berchemallee kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Astra einer 88-jährigen Gevelsbergerin, die von der Berchemallee auf die Eichholzstraße fuhr und die Vorfahrt des Hageners missachtete. Durch den Zusammenstoß erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Trotz Absicherung der Unfallstelle durch die Beteiligten und der Polizei, fuhr eine 71-jährige Hagenerin mit ihrem Fiat in den verunfallten Opel des Hageners. Sie fuhr ebenfalls auf der Eichholzstraße in Richtung Silschede. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrerin ebenfalls leichte Verletzungen, einen Rettungswagen benötigte sie jedoch nicht.

