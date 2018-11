POL-EN: Breckerfeld- Hochwertiger BMW gestohlen

Breckerfeld (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Autodiebe einen schwarzen BMW 650 xDrive. Der 59-jährige Besitzer stellte das Fahrzeug am Sonntag auf einem Stellplatz an seinem Haus in der Waldbauerstraße ab. Am Montagmorgen stellte er den Diebstahl fest. Der BMW hatte ein Hagener Kennzeichen und einen leichten Steinschlagschaden hinten links. Hinweise auf die Diebe liegen bisher nicht vor.

