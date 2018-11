POL-EN: Herdecke - Flucht mit Drogen in der Tasche

Herdecke (ots) - Am 26.11.2018, gegen 01.00 Uhr, fielen einer Polizeistreife zwei Personen in einer Tiefgarage an der Hauptstraße auf. Als diese kontrolliert werden sollten, flüchteten sie zu Fuß. Beide konnten jedoch eingeholt werden, eine dritte Person wurde ebenfalls angetroffen. Aufgrund eines deutlichen Marihuanageruchs wurden die 24-, 23- und 21-jährigen Herdecker durchsucht. Bei einem von ihnen wurde Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

