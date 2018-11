POL-EN: Wetter - Zeuge notiert Kennzeichen

Wetter (ots) - Am 23.11.2018, gegen 13.00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Heggerstraße einen grauen Audi, der von seinem Fahrzeugführer rückwärts gegen einen geparkten schwarzen Pkw VW gelenkt wurde. Nachdem er sich den entstandenen Schaden angeschaut hatte, entfernte sich der Unfallverursacher in seinem Pkw, anstatt eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und gab dies an den Nutzer des beschädigten Pkw weiter. Die eingesetzten Polizeibeamten fertigten eine Unfallfluchtanzeige und suchten die Anschrift des Unfallverursachers auf.

