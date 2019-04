Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Orts- und Bezirksbeamter in den Ruhestand verabschiedet/ Hermann Kettenhofen verlässt nach fast 35 Jahren seine Polizeiinspektion Saarburg

Saarburg (ots)

Noch einmal eine Runde durch die Stadt drehen, mit den Bürgern sprechen und auf Besonderheiten achten: Vergangene Woche absolvierte Hermann Kettenhofen seinen letzten Streifengang.

Mehr als 13 Jahre lang war er "Kümmerer", Berater, Gesetzeshüter und damit auch der sprichwörtliche "Freund und Helfer" als Orts- und Bezirksbeamter für die Bewohner der Stadt Saarburg, sowie der Ortsgemeinden Ayl, Trassem, Freudenburg, Fisch, Kirf, Mannebach, Palzem, Merzkirchen und Wincheringen.

Hermann Kettenhofen, der mit seiner Ehefrau in Kirf lebt, begann seine polizeiliche Laufbahn am 2. August 1976 in Enkenbach- Alsenborn. Nach Stationen in Mainz, Ruwer und Schweich wurde er im September 1984 nach Saarburg versetzt. Dort war er bis 2005 im Wechselschichtdienst und anschließend als Orts- und Bezirksbeamter eingesetzt.

43 Dienstjahre, davon fast 35 Jahre in seinem Heimatbezirk Saarburg und 14 Jahre als Orts- und Bezirksbeamter sind die Bilanz des am längsten bei der Polizeiinspektion Saarburg beschäftigen Mitarbeiters. Zum 31. März 2019 endete die dienstliche Laufbahn von Herrn Polizeihauptkommissar Hermann- Josef Kettenhofen.

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete ihn der Leiter der Polizeiinspektion Saarburg. Im Auftrag von Herrn Polizeipräsident Rudolf Berg sprach er im Namen des Landes Rheinland-Pfalz Dank und Anerkennung für die zuverlässige und engagierte Arbeit bei der Polizei aus. Er wünschte ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute.

"Die Bevölkerung verliert mit Dir einen persönlich bekannten Ansprechpartner und einen äußerst geschätzten Freund und Helfer! Wir verlieren mit Dir einen beliebten Kollegen und ein als Bezirksbeamter bekanntes Gesicht unserer Dienststelle," führt der Inspektionsleiter Erster Polizeihauptkommissar Harald Lahr in seiner Verabschiedung aus.

Der scheidende Bezirksbeamte verabschiedete sich und wünscht seinem Nachfolger, Herrn Polizeioberkommissar Bernhard Schiffmann alles Gute für die Tätigkeiten in seinem Bezirk.

