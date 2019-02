Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: BMW X5 in Giesen gestohlen

Hildesheim (ots)

(jpm)Im Zeitraum vom 20.02.2019, 22:00 Uhr, bis 21.02.2019, 04:50 Uhr, wurde in der Straße Sonnenbrink in Giesen ein BMW X5 gestohlen.

Den Ermittlungen zufolge stellte der Geschädigte das Fahrzeug am Abend des 20.02.2019 vor seiner Garage ab. Am heutigen Morgen wurde das Fehlen des Pkw bemerkt. Der betroffene weiße BMW ist vier Jahre alt und verfügt über ein Keyless Go-System. Der Wert des Fahrzeuges liegt in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Diebstahl eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell