Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw Diebstähle in Söhlde

Hildesheim (ots)

(jpm)In der Nacht vom 19.02.2019 zum 20.02.2019 wurden in Söhlde zwei Pkw gestohlen.

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 07:50 Uhr verschwand ein weißer VW Tiguan, der in der Hildesheimer Straße in einer Grundstückszufahrt stand. Das Fahrzeug ist vier Jahre alt.

Der zweite Diebstahl ereignete sich in der Bürgermeister-Burgdorf-Straße. Von dort wurde zwischen 20:00 Uhr abends und 05:00 Uhr morgens ein blauer Skoda Superb entwendet. Das sieben Jahre alte Fahrzeug stand in der Einfahrt neben dem Wohnhaus Eigentümers.

Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Diebstählen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

