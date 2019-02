Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschäftseinbrüche in Sarstedt

Hildesheim (ots)

(jpm)Im Zeitraum vom 20.02.2019, 20:30 Uhr, bis zum 21.02.2019, 04:45 Uhr, ereigneten sich in der Hildesheimer Straße in Sarstedt drei Einbrüche in Geschäfte, die in einem Wohn- und Geschäftshaus integriert sind. Betroffen waren ein Kosmetikstudio, ein Blumengeschäft sowie eine Bäckerei.

Zutritt in das Kosmetikstudio verschafften sich die bisher unbekannten Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster, das gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob tatsächlich etwas weggekommen ist, steht bisher nicht fest.

In das Blumengeschäft gelangten die Täter ebenfalls gewaltsam über ein rückwärtig gelegenes Fenster. Auch diese Geschäftsräume sind durchsucht worden. Über eventuelles Diebesgut liegen zur Zeit keine Angaben vor.

Unklar ist momentan, wie die Täter in die Bäckerei gelangt sind. Entsprechende Spuren konnten trotz intensiver Suche bisher nicht gefunden werden. Bei der Durchsuchung der Geschäftsräume stießen die Täter auf einen Tresor, der unter massiver Gewalteinwirkung geöffnet wurde. Dabei fiel den Tätern Bargeld in bisher unbekannter Höhe in die Hände. Ferner stießen die Täter im Geschäft auf eine Geldkassette, die ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Auch das darin befindliche Geld in bisher unbekannter Höhe wurde gestohlen.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Sarstedt unter der Nr. 05066/985-0 entgegen.

