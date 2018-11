POL-EN: Schwelm - Zwei Pkw entwendet

Schwelm (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 19.11.2018, 22.40 Uhr, bis zum 20.11.2018, 13.25 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße einen braunen Pkw BMW, der auf einem privaten Stellplatz geparkt war. Im Zeitraum vom 19.11.2018, 19.20 Uhr, bis 20.11.2018, 06.20 Uhr, wurde in der Straße Oberloh ein schwarzer Pkw BMW entwendet, der auf einem Stellplatz an der Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166/4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell