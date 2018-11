POL-EN: Hattingen - Schüler bei Verkehrsunfall verletzt

Hattingen (ots) - Am 19.11.2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Hattinger mit seinem schwarzen Pkw Fiat die Werksstraße in Fahrtrichtung Am Büchsenschütz. An der Haltestelle "Stadtbauamt" querte ein 11-jähriger Junge unmittelbar hinter dem dort in Gegenrichtung haltenden Bus die Fahrbahn. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Fiat-Fahrer einen Unfall nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz wurde der Junge verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

