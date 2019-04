Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte beschädigen Kanalrohre

Hermeskeil (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 29.03.2019, 14.30 Uhr bis Montag, den 01.04.2019, 07.30 Uhr kam es auf dem Radweg Am Dörrenbach in Hermeskeil (Richtung Reinsfeld) zu einer Sachbeschädigung an dort gelagerten Kanalrohren. Unbekannte Täter schnitten dabei Befestigungskabel durch, wobei 6 gestapelte Kanalrohre auf die Bahngleise fielen und dabei beschädigt wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500,- EUR. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer "06503/9151-0" oder per E-Mail "pihermeskeil@polizei.rlp.de"

