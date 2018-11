POL-OE: Lkw-Fahrer bei Unfall auf Parkplatz leicht verletzt

Finnentrop (ots) - Mittwochmorgen (28. November) gegen 10.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Straße "Zum Greffling" in Schönholthausen, bei dem ein 49-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Unfallbeteiligten löste der Fahrer des Lkws aus bislang ungeklärten Gründen kurzeitig die Handbremse. Dadurch kam das Fahrzeug ins Rollen. Der 49-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt zwischen der offenen Fahrertür und der Fahrgastzelle. Als die Situation außer Kontrolle geriet, misslang der Versuch, die Handbremse wieder anzuziehen. Der rollende LKW stieß mit dem Bagger zusammen, wobei der Fahrer zwischen Tür und Fahrgastzelle eingeklemmt wurde. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus in Lennestadt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell