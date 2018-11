POL-OE: Versuchter Einbruch in Olper Spielhalle

Olpe (ots) - Heute Nacht (29. November) erhielt die Leitstelle der Polizei gegen 2 Uhr die Meldung über einen Einbruchs- und Feueralarm in einer Spielhalle in der Westfälischen Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, über ein seitliches Fenster in diese einzudringen. Dadurch lösten die Benebelungsanlage und ebenfalls der Brandalarm aus. Gemeinsam mit der Feuerwehr durchsuchte die Polizei das Gebäude. Die Täter entwendeten keine Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

