Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch und Einbruchversuch in Saarburg/ Zeugen gesucht

Saarburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.-31.03.2019, 19:00-03:00h brachen Unbekannte über den Wintergarten in das freistehende Wohnhaus im Stadtteil Niederleuken, Im Erdenbach, ein und entwendeten Bargeld.

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte am Samstagabend, 30.03.2019, gegen 21:00h, in der Ritzlerstraße ein rückwärtiges Fenster an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Offensichtlich wurde er von den Bewohnern gestört und flüchtete unerkannt.

Wer kann Hinweise geben?

