Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen "erfolgreich"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden in und um Neustadt mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Amalienstraße waren vier Autofahrer nicht angegurtet, drei Autofahrer hatten das Handy in Gebrauch und bei drei Fahrzeugen wurde die TÜV-Plakette bemängelt. Weiterhin war das Versicherungskennzeichen eines Motorrollers abgelaufen, weshalb sich der Fahrer wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muß. Ein von der Polizei gesuchter Mann fuhr in eine Polizeikontrolle und wurde zunächst festgenommen. Der Haftbefehl gegen den 44-Jährigen konnte durch eine Zahlung von 1800 Euro jedoch außer Vollzug gesetzt werden. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am gestrigen Mittag auf der B39 bei Geinsheim gab es insgesamt 17 zu schnelle Fahrer. Der schnellste war mit 124 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs. Ihm droht nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro.

