Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Mit der Schusswaffe zum Disput, Auseinandersetzung verhindert

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, gegen 06:15 Uhr, ist ein 23-Jähriger aus Wedel mit einer Schusswaffe zu einer Kneipe gegangen, um dort eine Streitigkeiten fortzusetzten.

In den frühen Morgenstunden machte sich der junge Mann aus Wedel auf den Weg zu einer Kneipe in der Straße Rathausplatz, um eine Streitigkeit zu "klären", die dort zuvor begonnen hatte. Dafür ging der 23-Jährige zuvor nach Hause und holte sich eine Schusswaffe, in der Absicht, diese in der Kneipe einzusetzen. Nach einem Hinweis auf die drohende Eskalation trafen zwei Beamte den Mann im Auweidenweg an, bevor er in der Kneipe ankam. Erst auf wiederholte Ansprache drehte sich der 23-Jährige um. Dabei steckte er eine Hand in die rechte Hosentasche und die andere Hand führte er in Richtung seines vorderen Hosenbundes, wo er seine Schusswaffe trug. Nur nach wiederholter, deutlicher Ansprache konnte die Person zur Aufgabe gezwungen werden. Die Schusswaffe stellten die Beamten sicher. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügte der Wedeler nicht. In der rechten Hosentasche fanden die Beamten ein Springmesser. Gemeinsam mit einer zweiten Streifenwagenbesatzung brachten die Beamten den 23-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier in Wedel.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell