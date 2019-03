Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Staubsauger und Schleifgerät von Baustelle gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde auf einer Baustelle in der Straße "Am Speyerbach" ein Staubsauger sowie ein Schleifgerät entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 550 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 06321/ 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell